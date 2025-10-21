Madiambal Diagne, patron de presse proche de l’ex-président sénégalais, arrêté en France le 21 octobre

En Brève

Madiambal Diagne, patron de presse et proche de l’ex-président du Sénégal Macky Sall, a été arrêté en France le mardi 21 octobre, a confirmé son avocat William Bourdon. L’éditorialiste, très critique du pouvoir en place, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis le 26 septembre par la justice sénégalaise dans une affaire de rétrocommissions présumées estimées à plus de 32 millions d’euros. Il avait quitté le Sénégal via la Gambie quelques jours avant l’émission du mandat, en dépit d’une interdiction de sortie du territoire, pour se rendre en France.

