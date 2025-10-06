Madagascar: le président nomme un militaire Premier ministre au cœur des manifestations

En Brève

Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé lundi soir 6 octobre la nomination du général de division Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo au poste de Premier ministre de Madagascar, décision présentée comme une réponse au mouvement de contestation qui se déroule dans la rue depuis douze jours. Méconnu du grand public, le général Zafisambo a précédemment occupé la fonction de directeur de cabinet de l’ancien Premier ministre, qui a été démis de ses fonctions il y a une semaine.

