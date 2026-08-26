Libye : la NOC signe un accord de partage de production avec Chevron dans le bassin de Syrte

Annoncé le 24 août, l’accord prolonge l’appel d’offres pétrolier libyen de 2025 et illustre le retour prudent des compagnies étrangères dans un secteur que Tripoli veut relancer.

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a signé le 24 août un accord de partage de production avec l’américain Chevron pour un bloc du bassin de Syrte, nouvelle étape du premier appel d’offres pétrolier du pays depuis 2007.

Chevron figurait déjà parmi les adjudicataires annoncés en février lors de cette procédure, qui n’a débouché que sur cinq attributions pour vingt blocs proposés. Le nouvel accord formalise donc l’entrée du groupe américain dans la phase contractuelle sur l’un des permis retenus.

Ce contrat s’inscrit dans un rapprochement engagé plus tôt cette année entre les deux parties. Le 28 avril 2026, la NOC et Chevron avaient déjà signé un protocole d’accord distinct pour évaluer des ressources non conventionnelles dans les bassins de Syrte, de Murzuq et de Ghadamès.

Au-delà du seul bloc concerné, l’accord s’insère dans la stratégie de relance affichée par la compagnie publique libyenne, alors que le pays cherche à attirer de nouveau les grands groupes internationaux malgré un environnement politique toujours fragmenté.

La NOC a indiqué le 21 juin produire 1 438 560 barils de brut par jour et 1 487 723 barils par jour au total, condensats compris. Son président avait aussi présenté en janvier un objectif de montée à 1,6 million de barils par jour, puis à 2 millions à moyen terme.