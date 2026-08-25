Détroit d’Ormuz : l’Iran et Oman discutent d’un corridor temporaire et d’un déminage

Réunis à Téhéran le 25 août, les chefs de la diplomatie omanaise et iranienne ont évoqué un cadre progressif pour la navigation, sans annoncer encore de dispositif permanent.

L’Iran et Oman ont discuté mardi 25 août à Téhéran d’un cadre progressif pour la navigation dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce énergétique mondial. Les deux pays n’ont pas annoncé l’entrée en vigueur d’un dispositif permanent, mais une nouvelle étape de leurs échanges techniques.

Selon leur communiqué conjoint, ce cadre comprend un corridor temporaire conjoint à travers le détroit ainsi qu’un projet conjoint de déminage. Ces éléments sont présentés comme des mesures de transition pour sécuriser la circulation maritime.

Le même communiqué indique que les négociations techniques doivent se poursuivre sur un corridor permanent, l’administration future du détroit, l’échange d’informations et la gestion du trafic. Associated Press rappelle qu’avant la guerre de 2026, environ un cinquième du pétrole échangé dans le monde transitait par le détroit d’Ormuz.

Un communiqué conjoint publié le 23 juin 2026 montrait déjà qu’Oman et l’Iran avaient mis en place un groupe de travail commun pour poursuivre le dialogue sur l’administration future de la navigation dans le détroit d’Ormuz.