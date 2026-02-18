Madagascar : Antananarivo — campagne de sensibilisation au Mpox auprès des prostituées des bas-quartiers

Depuis l’apparition de l’épidémie de Mpox à la mi-décembre 2025, le pays a recensé plus de 850 cas. Les services sanitaires suivent de près l’évolution de la propagation depuis plusieurs semaines, alors que les signalements continuent d’affluer dans différentes régions urbaines.

Au cours du week-end, le porte-parole du ministère de la Santé publique a fait état d’une première vague de guérisons : 209 personnes ont été déclarées rétablies. À ce stade, aucun décès lié à l’épidémie n’a été confirmé par les autorités.

Face à la circulation du virus, des actions d’information et de prévention ont été lancées dans les grandes agglomérations. Les campagnes visent à alerter les habitants sur les signes à surveiller et les comportements à adopter pour limiter les risques de transmission.

Parmi les publics ciblés figurent en particulier les personnes considérées comme plus exposées. Les travailleurs et travailleuses du sexe reçoivent une attention renforcée en raison du niveau élevé de contacts rapprochés qui augmente à la fois leur probabilité d’infection et celle de disséminer la maladie.

Mesures de prévention et messages clés

Les interventions menées par les équipes de santé publique et les associations comprennent la diffusion d’informations sur les symptômes — fièvre, éruptions cutanées, lésions — et sur la nécessité, en cas de signes évocateurs, de consulter rapidement un centre de soins. Les campagnes insistent aussi sur l’importance d’éviter les contacts physiques rapprochés avec des personnes malades et de maintenir une hygiène rigoureuse.

Parallèlement, les autorités renforcent la surveillance épidémiologique et la remontée des cas afin d’identifier les chaînes de transmission et d’orienter les actions locales. Les opérations de sensibilisation se poursuivent dans les quartiers où la vulnérabilité est la plus grande, avec une attention particulière portée aux groupes difficiles à atteindre.

Les équipes sanitaires rappellent enfin que la situation est suivie en temps réel et que les dispositifs d’information et de prise en charge resteront modulés en fonction de l’évolution du nombre de cas et des besoins identifiés sur le terrain.