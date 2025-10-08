Macron n’a pas évoqué la dissolution de l’Assemblée, affirme Braun-Pivet

En Brève

Emmanuel Macron n’a pas évoqué la dissolution lors de son entretien mardi avec la présidente de l’Assemblée nationale, dont la consultation préalable est obligatoire avant une telle décision, a déclaré Yaël Braun‑Pivet mercredi 8 octobre sur RTL. La présidente de l’Assemblée, qui a dit poursuivre son soutien au chef de l’État, s’est en outre montrée « absolument pas d’accord » avec la proposition d’Édouard Philippe d’organiser une présidentielle anticipée, estimant que « quand la mer tangue, il faut qu’on tienne tous la barre fermement chacun à son poste » et qu’il ne fallait pas « déstabiliser les institutions ».

