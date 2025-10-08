En Brève
Macron n’a pas évoqué la dissolution de l’Assemblée, affirme Braun-Pivet
Emmanuel Macron n’a pas évoqué la dissolution lors de son entretien mardi avec la présidente de l’Assemblée nationale, dont la consultation préalable est obligatoire avant une telle décision, a déclaré Yaël Braun‑Pivet mercredi 8 octobre sur RTL. La présidente de l’Assemblée, qui a dit poursuivre son soutien au chef de l’État, s’est en outre montrée « absolument pas d’accord » avec la proposition d’Édouard Philippe d’organiser une présidentielle anticipée, estimant que « quand la mer tangue, il faut qu’on tienne tous la barre fermement chacun à son poste » et qu’il ne fallait pas « déstabiliser les institutions ».