Macron a reçu Sarkozy quelques jours avant son incarcération, selon une source proche de l’exécutif

En Brève

L’ancien président Nicolas Sarkozy, condamné à cinq ans de prison dans l’affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, doit être incarcéré mardi à la prison parisienne de la Santé, a indiqué lundi l’AFP, qui a confirmé une information du Figaro; selon une source au sein de l’exécutif citée par l’AFP, il a été reçu vendredi par le président Emmanuel Macron à l’Élysée, sans précision supplémentaire.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ