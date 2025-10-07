Macron a reçu Braun-Pivet et Larcher, présidents des deux chambres

En Brève

Emmanuel Macron a reçu mardi 7 octobre après-midi la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun‑Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher, a indiqué son entourage, confirmant une information de RTL. Les entretiens se sont tenus séparément et leur objet n’a pas été précisé. En vertu de l’article 12 de la Constitution, le chef de l’État doit consulter les présidents des deux chambres s’il envisage de dissoudre l’Assemblée nationale.

