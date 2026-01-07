La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

L’UNRWA licencie 571 employés originaires de Gaza pour raisons financières

L’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé mercredi 7 janvier avoir licencié pour raisons financières 571 employés locaux originaires de Gaza et se trouvant hors du territoire palestinien. Mardi, ces 571 salariés ont été informés qu’ils étaient licenciés avec effet immédiat, a précisé un porte-parole dans un courriel adressé à l’AFP.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
44 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant