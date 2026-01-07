Accueil En Brève L’UNRWA licencie 571 employés originaires de Gaza pour raisons financières

L’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a annoncé mercredi 7 janvier avoir licencié pour raisons financières 571 employés locaux originaires de Gaza et se trouvant hors du territoire palestinien. Mardi, ces 571 salariés ont été informés qu’ils étaient licenciés avec effet immédiat, a précisé un porte-parole dans un courriel adressé à l’AFP.