L’Union africaine s’oppose à toute reconnaissance du Somaliland

L’Union africaine (UA) a affirmé vendredi, dans un communiqué, qu’elle ne reconnaît en aucun cas le Somaliland, en réaction à la déclaration d’Israël indiquant considérer cette région autoproclamée de la Somalie comme un État indépendant.

L’organisation précise que le président de la Commission de l’UA, Mahamoud Ali Youssouf, a exprimé sa vive préoccupation face aux récents développements liés au Somaliland. En effet, il a réitéré son rejet catégorique de toute initiative ou démarche visant à accorder une reconnaissance au Somaliland en tant qu’entité souveraine, rappelant que ce territoire fait pleinement partie de la République fédérale de Somalie.

Selon lui, toute action susceptible de porter atteinte à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Somalie contrevient aux principes fondamentaux de l’Union africaine et pourrait créer un précédent dangereux, aux conséquences majeures pour la paix et la stabilité de l’ensemble du continent.