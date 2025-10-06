En Brève

L’UE veut siéger à l’organe international de transition pour Gaza

L’Union européenne entend participer au plan de paix de Donald Trump et intégrer le nouvel organe international de transition prévu pour Gaza, a déclaré lundi 6 octobre Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie européenne, lors d’une visite au Koweït. « Nous estimons que l’Europe a un rôle important et que nous devrions également faire partie de ça », a-t-elle ajouté en réponse à la question d’un journaliste sur une éventuelle participation de l’UE au « Comité de la paix » mentionné dans le plan du président américain.

