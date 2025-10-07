L’UE double les droits de douane sur l’acier pour sauver la filière

En Brève

L’Union européenne va doubler les droits de douane sur les importations d’acier, qui passeront de 25 % à 50 %, afin de « sauver nos aciéries et nos emplois », a annoncé mardi 7 octobre le vice-président de la Commission, Stéphane Séjourné. Pour contrer une concurrence chinoise jugée déloyale, l’exécutif européen entend par ailleurs réduire de moitié les quotas d’acier pouvant être importés sans droits de douane, a-t-il précisé dans un message publié sur X.

