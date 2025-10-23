L’UE amorce l’utilisation d’avoirs russes au profit de l’Ukraine

En Brève

La suite après la publicité

Les dirigeants de l’Union européenne ont demandé, jeudi 23 octobre 2025, à la Commission européenne d’étudier des solutions de financement pour l’Ukraine sur les deux prochaines années, en laissant ouverte la possibilité d’un prêt adossé aux avoirs russes gelés, ont indiqué plusieurs diplomates à l’Agence France-Presse. Formulée volontairement en termes larges afin de tenir compte des fortes réserves de la Belgique, cette proposition, arrachée après plusieurs heures de négociations, sera inscrite à l’ordre du jour du prochain sommet européen en décembre, selon ces sources.