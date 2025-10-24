L’UE accuse Meta et TikTok de violer ses règles sur les contenus en ligne

En Brève

L’Union européenne a accusé vendredi 24 octobre TikTok et Meta — la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp — d’enfreindre le règlement sur les contenus numériques, des manquements susceptibles d’entraîner de lourdes amendes. La Commission reproche aux deux groupes de ne pas fournir aux chercheurs un accès adéquat à leurs données internes, alors que le Digital Services Act (DSA) impose cette transparence. Parallèlement, Bruxelles affirme que Meta n’a pas mis en place sur Facebook et Instagram des mécanismes de signalement et de traitement des contenus illégaux à la fois facilement accessibles et simples d’utilisation, et qu’elle entrave le droit des utilisateurs de contester la suppression de leurs contenus.