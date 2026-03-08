Lucie (L’île de la tentation) trompée par Hugo, elle s’exprime pour la première fois

Lucie, figure de la saison actuelle de L’île de la tentation, a publié une vidéo face caméra qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Dans un message enregistré et relayé sur ses comptes, la candidate dit vouloir mettre un terme aux rumeurs l’accusant d’avoir « volé » le compagnon d’une prétendue cousine et prend la défense d’Hugo, au centre des critiques. Elle annonce d’emblée : « C’est la première et dernière fois que je m’exprime », expliquant la violence des messages qu’elle reçoit.

Le cœur de la polémique repose sur une accusation de trahison familiale : une autre participante affirme que Lucie aurait brisé son couple avec Hugo en profitant d’un lien de parenté. Dans sa prise de parole, Lucie balaie cette version et ironise sur la notion de parenté : « Ouvrez ChatGPT et demandez-lui la définition d’une cousine », lance-t-elle, en précisant que le lien évoqué est, selon elle, purement formel, lié à des alliances et non à une parenté directe.

Sur le fond, Lucie affirme qu’elle a simplement eu « un coup de cœur » pour Hugo alors que, selon elle, il était déjà célibataire au moment de leur rencontre. Elle admet toutefois que l’intervalle après sa rupture avec une précédente relation était « assez court ». Le huis clos imposé par les contrats de diffusion l’empêche de révéler l’issue définitive du tournage : elle reconnaît ne pas pouvoir confirmer publiquement s’ils sont encore ensemble après l’enregistrement.

Campagne de dénigrement, réactions et soutien mutuel

Au-delà du démenti, la candidate dénonce une campagne de dénigrement qui, selon elle, dépasse la simple critique télévisuelle. Elle évoque des « imitations moqueuses sur TikTok », des « regards de travers dans la rue » et des insultes régulières adressées à son encontre sur les réseaux. Lucie qualifie le comportement de son adversaire de « gaminerie » et lance : « Il faut grandir, on n’a pas 12 ans ». Dans la vidéo, elle décrit un ras-le-bol face à la violence des messages quotidiens.

Lucie plaide également pour une lecture nuancée des images diffusées : elle reproche aux internautes de ne voir que des extraits soigneusement montés qui mettent en avant les moments les plus conflictuels. Elle décrit Hugo, hors-caméra, comme une personne « très gentille » et « bienveillante » et conteste que les images diffusées le résument entièrement.

Preuve de soutien public, Hugo a lui-même partagé la vidéo de Lucie sur ses propres réseaux sociaux, actant, selon la candidate, une validation de ses propos. Ce partage a relancé les spéculations des internautes sur la nature de leur relation après le tournage, sans qu’aucune confirmation officielle ne soit apportée en raison des clauses de confidentialité des participants.

Lucie conclut sa prise de parole en souhaitant, par cette mise au point, rétablir certains faits et calmer les attaques dont elle dit être victime. Elle répète qu’il s’agit de sa première et dernière intervention publique sur ce sujet.