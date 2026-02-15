Louane interrompt son concert après un incident avec un agent de sécurité

Louane a interrompu son concert au Zénith de Lille, jeudi 12 février, pour défendre une spectatrice qu’un agent de sécurité pressait d’éteindre le flash de son téléphone, avant d’autoriser finalement son utilisation pendant sa prestation. La scène, captée par plusieurs spectateurs, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et suscité de nombreuses réactions.

Selon les images partagées en ligne, la chanteuse venait d’entamer une reprise en guitare-voix de The A Team d’Ed Sheeran lorsque l’intervention d’un agent, posté au premier rang, a perturbé l’exécution. L’agent a demandé à une fan d’éteindre le flash de son appareil photo ; Louane a alors stoppé son chant pour s’adresser directement au membre du dispositif de sécurité en le sommant de céder : « Monsieur ! Pardon, désolée, elle peut mettre son flash, si elle veut ! »

Sur la vidéo, Louane explique à l’agent qu’elle comprend son rôle mais qu’elle ne souhaite pas déranger ses fans : « Je suis désolée de vous embêter, je sais que vous faites votre travail, et il n’y a pas de problème. C’est juste qu’ils vont le faire plein de fois dans la soirée. Moi, il n’y a aucun problème ». L’agent, visible sur les images, ne semble pas apprécier la réprimande publique, et poursuite son rôle de surveillance. Le débat porte notamment sur le fait que l’usage du flash est, en pratique, interdit pendant les concerts, règle que l’agent faisait appliquer.

Louane crée un débat animé sur la Toile

La diffusion de la séquence a entraîné des réactions contrastées sur les plateformes numériques. Une partie des internautes a salué l’attitude de Louane, jugeant inutile l’interdiction des flashs lors des spectacles : « Mais depuis quand, à un concert, on n’a pas le droit de mettre son flash ? », « Enfin une artiste qui dit quelque chose », figurent parmi les commentaires relayés.

À l’inverse, d’autres utilisateurs ont pris la défense de l’agent de sécurité, rappelant que son comportement correspondait à des consignes. Certains commentaires soulignent que le professionnel « ne fait que répondre à des ordres donnés par sa hiérarchie et par le staff de Louane », mettant en avant la responsabilité du personnel d’encadrement et des organisateurs pour l’application des règles en salle.

La captation de l’incident, postée par plusieurs personnes présentes, a permis une large diffusion et alimenté les échanges sur les conditions de sécurité et les usages autorisés lors des concerts. Les éléments disponibles indiquent que l’échange a eu lieu au Zénith de Lille, le 12 février, pendant l’interprétation par Louane d’une reprise d’Ed Sheeran, et qu’elle a, sur place, donné son accord pour l’utilisation du flash au moins pour la spectatrice concernée.