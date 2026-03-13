Lou Pernaut tacle Jacques Legros après ses propos sur le salaire de Jean‑Pierre Pernaut

Jacques Legros a affirmé, vendredi 13 mars 2026 sur le plateau d’Estelle Midi (RMC), que Jean‑Pierre Pernaut gagnait « beaucoup plus » que lui lorsqu’il présentait le 13H de TF1, des propos qui ont déclenché une réaction virulente de la famille du journaliste récemment décédé. L’échange fait suite à des confidences tenues la veille dans l’émission Le Jet de Luxe de Jordan De Luxe et relance le débat sur la discrétion autour des rémunérations dans les médias.

Invité d’Estelle Denis, Jacques Legros a répondu directement à la question de savoir s’il connaissait le salaire de Jean‑Pierre Pernaut. Le journaliste à la retraite a confirmé qu’il en avait eu connaissance et a déclaré que son « rival » percevait une rémunération sensiblement plus élevée que la sienne. Il a rendu compte d’une réalité souvent tenue secrète dans les couloirs des chaînes, assurant que les rumeurs se vérifient « au fil des années ».

Legros a toutefois mis des limites à ses révélations. Le septuagénaire a expliqué qu’il ne souhaitait pas s’étendre sur ces sujets, en justifiant son silence par une perception sociale du rapport à l’argent en France : « Chez moi on ne parle plus de salaire, mais de retraite. Ça n’a rien à voir je vous le garantis. Et en France, le problème, c’est qu’argent = jugement ! » Il a ajouté que parler d’argent expose selon lui à un classement moral par autrui et a souligné que ces questions « ne regardent que moi ».

Réactions de la famille Pernaut

La prise de parole de Jacques Legros a provoqué la colère de Lou Pernaut, fille de Jean‑Pierre Pernaut, qui a réagi publiquement à ces déclarations. Dans un message cité par la presse, elle a dénoncé une mise en lumière opportuniste du décès de son père : « Continuez de surfer sur le décès de mon papa, une personne respectable qui n’a jamais jalousé ni de près ni de loin la carrière de son remplaçant« , a‑t‑elle écrit.

Lou Pernaut a également adressé un tacle indirect à certaines émissions de télévision qu’elle accuse de relayer de tels sujets peu de temps après la disparition de son père : « Félicitations aux émissions qui mettent en avant des bêtises pareilles à quelques jours de l’anniversaire de sa mort. Les mêmes émissions qui vous appellent ‘ma chérie…’ Vous qui étiez là à son enterrement. À bon entendeur…«

Un extrait de l’échange a été relayé sur le compte Twitter d’Estelle Midi, où la séquence a été présentée sous la forme d’un court résumé, et la polémique s’est installée dans les réseaux sociaux suite aux déclarations publiques des deux parties.