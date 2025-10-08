Los Angeles: un suspect arrêté dans les incendies meurtriers de janvier

En Brève

Un suspect a été arrêté dans l’enquête sur les incendies meurtriers de janvier à Los Angeles, ont annoncé mercredi les autorités américaines. Jonathan Rinderknecht, 29 ans, est soupçonné d’avoir déclenché, la nuit du Nouvel An, un feu près du quartier de Pacific Palisades ; cet incendie, que les pompiers croyaient maîtrisé, s’est ravivé le 7 janvier et a ensuite dévasté ce secteur huppé de la métropole californienne. « L’inconscience d’une seule personne a causé l’un des pires incendies qu’ait jamais connu Los Angeles, entraînant la mort et des destructions généralisées à Pacific Palisades », a déclaré le procureur fédéral Bill Essayli en annonçant l’arrestation.

