Lorie accuse sa maison de disque de lui avoir ‘fait des crasses’

Lorie Pester, ancienne star de la pop des années 2000 devenue comédienne, a révélé dimanche 22 février 2026 des tensions sévères avec sa précédente maison de disque, affirmant dans le podcast Carla pour toi que ses anciens interlocuteurs lui ont « été odieux » et lui ont fait « des crasses », tout en menant aujourd’hui une nouvelle activité de chroniqueuse sur la matinale de TF1.

Révélée au grand public au début des années 2000 avec des tubes comme Prés de moi, Je serai (ta meilleure amie) ou Toute seule, Lorie Pester a progressivement orienté sa carrière vers la comédie. Elle a joué dans plusieurs séries télévisées — Les Mystères de la duchesse, Léo Mattei, Brigade des mineurs et Astrid et Raphaëlle — et a également prêté sa voix pour les films de la franchise Clochette. La chanteuse, qui a été en couple avec l’artiste Billy Crawford, a par ailleurs porté des combats publics, notamment contre l’endométriose.

Depuis quelques semaines elle a étendu son activité médiatique en rejoignant la matinale Bonjour ! animée par Bruce Toussaint sur TF1. Présente chaque lundi entre 9 h et 10 h, elle tient « une chronique sur la parentalité et les questions familiales ». Interrogé par Télé 7 jours, Bruce Toussaint a expliqué que c’est elle qui a contacté la chaîne pour proposer cette collaboration et a salué son parcours : « C’est une très bonne surprise », ajoutant que sa double expérience — artistique et d’animatrice, ainsi que son engagement sur certaines causes — lui conférait « une approche journalistique et éditoriale très intéressante. »

Tensions avec sa précédente maison de disque révélées dans un podcast

Lors du podcast Carla pour toi diffusé le 22 février 2026, Lorie Pester est revenue longuement sur ses relations avec son ancienne maison de disque. Elle a raconté que, alors qu’elle souhaitait explorer un registre plus « club », la collaboration s’est détériorée. « Ils ont été odieux. Mais vraiment odieux. Ce n’est pas qu’ils ne s’occupaient pas de moi, c’est qu’ils m’ont carrément fait des crasses », a-t-elle déclaré, en détaillant des épisodes où des interviews lui auraient été annulées sans qu’elle soit informée.

La chanteuse a relaté des échanges en face‑à‑face particulièrement durs, évoquant des mots qui l’ont « faite pleurer ». Elle a assuré que, lors de réunions, des personnes de sa maison de disque lui avaient tenu « des horreurs », des propos si blessants qu’ils ont profondément atteint sa confiance en elle.

Lorie Pester a ensuite décrit l’impact psychologique de ces tensions professionnelles : « Ils m’ont dit que j’étais has-been, que personne ne voulait m’écouter… Ils ne voulaient pas bosser avec moi de toute façon, donc voilà (…) Ça m’a fait mal. Je ne comprenais pas car on était censés être dans la même barque. » Elle a précisé avoir vécu un sentiment d’illégitimité et un « syndrome de l’imposteur » : « Ils ont vraiment réussi à me faire perdre toute confiance en moi. Je me sentais nulle. (…) Je me disais qu’il y avait des gens mieux que moi, et que j’avais pris la place de quelqu’un d’autre. »