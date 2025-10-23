Londres : trois hommes arrêtés pour avoir aidé les services de renseignement russes

En Brève

Trois hommes, âgés de 48, 45 et 44 ans, ont été arrêtés jeudi à Londres, soupçonnés d’avoir aidé les services de renseignement russes, a indiqué la police dans un communiqué. Ils sont visés pour suspicion d’avoir apporté assistance à un service de renseignement étranger en violation de l’article 3 de la loi sur la sécurité nationale, la Russie étant le pays concerné par les infractions présumées.