L’OMC revoit ses prévisions du commerce mondial : hausse en 2025, baisse en 2026

En Brève

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a indiqué mardi 7 octobre que le commerce mondial de marchandises devrait progresser de 2,4 % en volume cette année, contre 0,9 % estimé en août, mais a abaissé ses prévisions pour 2026 à 0,5 % — contre 1,8 % auparavant — en imputant ce repli aux droits de douane américains. Pour 2025, l’OMC relève que la croissance du commerce mondial de marchandises a dépassé les attentes, stimulée par une hausse des dépenses en produits liés à l’intelligence artificielle (IA), une hausse des importations nord‑américaines en anticipation d’un relèvement des droits de douane et une dynamique soutenue des échanges avec le reste du monde.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ