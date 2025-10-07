En Brève
L’OMC revoit ses prévisions du commerce mondial : hausse en 2025, baisse en 2026
1 min de lecture
L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a indiqué mardi 7 octobre que le commerce mondial de marchandises devrait progresser de 2,4 % en volume cette année, contre 0,9 % estimé en août, mais a abaissé ses prévisions pour 2026 à 0,5 % — contre 1,8 % auparavant — en imputant ce repli aux droits de douane américains. Pour 2025, l’OMC relève que la croissance du commerce mondial de marchandises a dépassé les attentes, stimulée par une hausse des dépenses en produits liés à l’intelligence artificielle (IA), une hausse des importations nord‑américaines en anticipation d’un relèvement des droits de douane et une dynamique soutenue des échanges avec le reste du monde.