Liverpool élimine Brighton en seizièmes de finale de la FA Cup

Liverpool a survolé son rendez-vous de ce samedi en s’imposant nettement 3-0 contre Brighton, lors des seizièmes de finale de la FA Cup. Les hommes de Jürgen Klopp ont affiché une maîtrise convaincante, alliant solidité défensive et tranchant offensif pour éliminer leur adversaire sans trembler.

La première ouverture est intervenue peu avant la pause, à la 42e minute. Sur un centre venu de la gauche signé Milos Kerkez, Curtis Jones s’est projeté dans la surface et a ajusté sa reprise sous la barre, laissant Jason Steele impuissant. Ce but a récompensé la domination technique et territoriale des Reds durant la première période.

Entrer au vestiaire avec cet avantage a clairement pesé dans la suite du match ; Liverpool est revenu déterminé et a rapidement exploité son ascendant.

Temps fort de la seconde période

La physionomie du match a basculé définitivement peu après la reprise. À la 56e minute, Dominik Szoboszlai a récupéré un ballon à l’intérieur de la surface et l’a catapulté dans le but d’une frappe puissante qui n’a laissé aucune chance au gardien. Brighton, surpris par l’intensité et la cohésion collective des locaux, a peiné à reprendre l’initiative.

La marge a été portée à trois buts à la 68e minute, lorsqu’un penalty a été accordé à Liverpool suite à une faute dans la surface. Mohamed Salah s’est chargé de l’exécution, plaçant le ballon dans le coin supérieur droit du but et transformant l’occasion en but avec sang-froid. Le score de 3-0 a effacé tout suspense et confirmé la supériorité des Reds ce jour-là.

Au terme de la rencontre, Liverpool se qualifie pour les huitièmes de finale de la FA Cup, laissant Brighton sur le bord de la route après une prestation maîtrisée par l’équipe de Klopp.