En Brève
L’Iran affirme ne plus être lié par les «restrictions» de son programme nucléaire
L’Iran a annoncé samedi 18 octobre qu’il n’était plus lié par les «restrictions» relatives à son programme nucléaire, jour où expirait un accord international conclu il y a dix ans, rapporte l’AFP. Dans un communiqué, la diplomatie iranienne précise que «toutes les dispositions (de l’accord), y compris les restrictions prévues pour le programme nucléaire iranien et les mécanismes connexes, sont considérées terminées», tout en soulignant «l’engagement ferme de l’Iran en faveur de la diplomatie».