Lio (63 ans) favorable à la légalisation des drogues douces

Lio, révélée à 17 ans par le tube Le Banana Split (1979), a ouvertement renié cette chanson devenue pour elle un symbole de l’objectification et d’un sous-texte sexuel problématique. Aujourd’hui engagée et souvent qualifiée de figure féministe par ses détracteurs comme par ses soutiens, elle a traversé des épisodes personnels et publics marquants, dont la mort de son fils cadet Diego en mars 2025 et ses prises de position contre les normes patriarcales du monde du spectacle.

Sorti en 1979, Le Banana Split a propulsé Lio sur le devant de la scène ; la chanson, écrite par Hagen Dierks et composée par Jay Alansky, a fait d’elle une idole des jeunes. Mineure au moment du succès, l’artiste a par la suite estimé que l’interprétation faite autour du titre la transformait en « objet de désir malsain » au prisme d’un regard patriarcal. Dans un entretien accordé en 2022 au Parisien, elle a critiqué le sous-texte de la chanson, affirmant qu’il pouvait servir de porte ouverte aux « pédocriminels ».

La carrière de Lio s’inscrit aussi dans des épisodes de provocation et d’inconfort médiatique : dans les années 1980, lors d’une émission du Collaro Show, l’animateur Stéphane Collaro lui aurait lancé une banane au visage, incident régulièrement évoqué dans la relecture de sa trajectoire et qui explique en partie son rejet public du titre qui l’a révélée.

Lio : prise de distance avec son tube, engagements et confidences publiques

Au fil des années, Lio s’est positionnée sur plusieurs dossiers sensibles. Elle a été l’une des rares personnalités à dénoncer dès le début la dimension conjugale et criminelle de l’affaire entourant Bertrand Cantat, accusé d’avoir tué en 2003 l’actrice et amie de Lio, Marie Trintignant. À une époque où la qualification et la mise en perspective du drame faisaient l’objet de controverses, Lio a maintenu une parole discordante et franche.

Sur le plan intime, la chanteuse a raconté avoir subi des violences conjugales de la part d’un compagnon, père de certains de ses enfants, violences qu’elle dit avoir parfois vécues devant ses enfants. Mère de six enfants, nés de quatre pères différents, elle a récemment fait face à la perte de son plus jeune fils, Diego, auquel elle a dédié son dernier album.

Par ailleurs, Lio n’a pas caché ses positions sur la question des drogues. Invitée à plusieurs reprises par Thierry Ardisson, elle a livré des confidences publiques sur son rapport aux substances illicites. En 2006, sur Tout le monde en parle (France 2), elle a lancé à une autre invitée : « T’es venue prendre un pétard dans ma chambre, toi. » En 1991, sur Double Jeu, elle a répondu favorablement à la question de l’animateur concernant la légalisation des drogues douces, déclarant : « Je suis pour la légalisation et l’information de tout ce qu’il nous fait du bien. »