L’Indonésie rétablit TikTok après la fourniture de données sur les manifestations d’août

En Brève

Le gouvernement indonésien a rétabli la licence d’exploitation de TikTok, suspendue depuis vendredi, après que la plateforme a transmis certaines données relatives aux récentes manifestations antigouvernementales, a annoncé le ministère de la Communication et des Affaires numériques. Le ministère avait temporairement suspendu la licence au motif que l’application n’avait pas fourni les données concernant son usage en direct lors des manifestations d’août, période durant laquelle TikTok avait brièvement désactivé sa fonctionnalité de diffusion en direct en raison des violences. Selon Alexander Sabar, directeur général de la supervision de l’espace numérique, la plateforme a communiqué les éléments demandés le jour même de l’annonce de la suspension, a-t-il indiqué dans un communiqué samedi soir.

