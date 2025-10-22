En Brève

Lima en état d’urgence face à une vague de violences attribuée au crime organisé

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
81 vues
Titre de l'article sur l'identification des otages israéliens Tamir Adar et Aryeh Zalmanovich.

Le président par intérim du Pérou, José Jeri, a annoncé mardi 21 octobre à la télévision publique l’instauration d’un état d’urgence à Lima et au port voisin de Callao pour enrayer une vague de violence et d’extorsions attribuée au crime organisé. Selon le message, l’état d’urgence, approuvé par le conseil des ministres, entre en vigueur à minuit mercredi (05h00 TU) et sera maintenu pendant 30 jours dans la région métropolitaine de Lima et au Callao.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER