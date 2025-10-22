Lima en état d’urgence face à une vague de violences attribuée au crime organisé

En Brève

Le président par intérim du Pérou, José Jeri, a annoncé mardi 21 octobre à la télévision publique l’instauration d’un état d’urgence à Lima et au port voisin de Callao pour enrayer une vague de violence et d’extorsions attribuée au crime organisé. Selon le message, l’état d’urgence, approuvé par le conseil des ministres, entre en vigueur à minuit mercredi (05h00 TU) et sera maintenu pendant 30 jours dans la région métropolitaine de Lima et au Callao.

