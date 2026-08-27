Athlétisme : Alison dos Santos court en 45,80 à Zurich, record du monde en attente de ratification

Le Brésilien a remporté le 400 m haies du meeting Weltklasse le 27 août 2026, 0,14 seconde sous l'ancienne marque de Karsten Warholm, battu en 46,69.

Alison dos Santos a remporté le 400 m haies masculin du meeting Weltklasse de Zurich le 27 août 2026 en 45,80 secondes, un chrono qui le place 0,14 seconde sous l’ancien record du monde de la discipline.

Le précédent record, 45,94 secondes, appartenait au Norvégien Karsten Warholm depuis la finale olympique de Tokyo en 2021, où il avait établi la meilleure marque mondiale de l’épreuve.

Warholm a terminé deuxième en 46,69 secondes, derrière le Brésilien, dans une finale disputée à Zurich le même soir, sur une piste où les deux meilleurs chronos du jour ont été signés.

World Athletics présente encore la performance comme un record du monde en attente de ratification, l’homologation officielle restant soumise à la procédure habituelle de validation.