Ligue des nations : battue par l’Irlande du Nord, la Géorgie écarte Willy Sagnol

La Fédération géorgienne a remplacé Willy Sagnol par Ramaz Svanadze au lendemain du revers 0-1 en ouverture de la Ligue des nations. Le nouvel entraîneur est nommé jusqu’à fin 2028.

La Géorgie a mis fin, samedi 26 septembre 2026, au mandat de Willy Sagnol à la tête de sa sélection nationale. La décision intervient au lendemain de la défaite 0-1 contre l’Irlande du Nord, lors de la première journée du groupe B2 de la Ligue des nations. Ramaz Svanadze dirigera l’équipe jusqu’à la fin de l’année 2028.

Arrivé en février 2021, le technicien français a conduit la Géorgie pendant 57 matches. Sous sa direction, la sélection a disputé en 2024 la première phase finale de l’Euro de son histoire et atteint les huitièmes de finale.

Svanadze entraînait jusque-là la sélection géorgienne des moins de 21 ans, qualifiée à deux reprises pour la phase finale de l’Euro Espoirs. Son adjoint, Giorgi Adamia, prendra en charge les trois derniers matches des qualifications de cette équipe.

La Géorgie recevra l’Ukraine lundi 28 septembre pour sa deuxième rencontre de Ligue des nations. Ce match marquera les débuts de Svanadze sur le banc de l’équipe première.