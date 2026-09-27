Mer Noire : l’Allemagne presse la Russie de rétablir les exportations de céréales

Berlin a placé la reprise des exportations céréalières par la mer Noire au centre du premier entretien entre les chefs de la diplomatie allemande et russe depuis 2022.

Les chefs de la diplomatie allemande et russe se sont parlé samedi 26 septembre à New York pour la première fois depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en 2022. Berlin a utilisé cet échange pour demander une avancée rapide sur les exportations de céréales par la mer Noire, dont la perturbation touche particulièrement les pays importateurs du Sud.

Johann Wadephul a demandé à Sergueï Lavrov de faire tout son possible afin de parvenir à un accord sur les cargaisons de grain, selon Reuters. Les deux ministres ont également abordé la guerre en Ukraine et l’état des relations entre leurs pays, gelées depuis quatre ans.

Le ministre allemand a défendu un cessez-le-feu immédiat et complet, avec une priorité donnée aux exportations céréalières et aux infrastructures énergétiques. Il a estimé qu’une solution pragmatique sur ce dossier pourrait permettre d’autres avancées concrètes.

Cette démarche répond à une préoccupation qui dépasse l’Europe. Le ministère allemand des Affaires étrangères avait averti le 23 septembre que les attaques contre les ports ukrainiens limitaient l’acheminement d’une récolte pourtant abondante. Berlin souligne que les pénuries qui en découlent frappent surtout les pays du Sud dépendants des importations.

Sergueï Lavrov a indiqué que la Russie discutait avec l’Inde, l’Égypte et la Turquie de propositions destinées à sécuriser la navigation en mer Noire. Il a toutefois réclamé des échanges séparés avec l’Ukraine, qu’il accuse d’attaquer des navires. Kiev affirme de son côté être ouverte à des accords et attribue les perturbations à l’invasion russe.

Le contact entre les deux ministres intervient alors que les tensions bilatérales se sont aggravées après un incident impliquant un drone à l’aéroport de Leipzig/Halle en août. Berlin en tient Moscou responsable, ce que l’ambassade russe rejette. Aucun accord n’a été annoncé à l’issue de la rencontre.