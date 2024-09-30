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Ligue des champions: le groupe du PSG face à  Arsenal

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a dévoilé la liste des joueurs appelés pour le match face à Arsenal en Ligue des champions, mardi. Ousmane Dembélé manque à l’appel.

Romaric Déguénon
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FOOTBALL
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Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi
Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi@google
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SOMMAIRE

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La Ligue des champions reprend cette semaine avec les rencontres de la deuxième journée. Victorieux du Girona (1-0) lors du premier round, le PSG défie Arsenal ce mardi à l’Emirates stadium. Un déplacement périlleux pour les Parisiens qui vont affronter les Gunners, assoiffés de victoire après leur nul vierge face à Atalanta (0-0) en mi-septembre dernier.

Pour ce voyage, l’entraineur Luis Enrique a fait appel à un groupe de 22 joueurs. La grande surprise est l’absence d’Ousmane Dembélé. L’international français a été écarté de la liste après un coup de bec avec son coach. Marco Asensio, Gianluigi Donnarumma, Vitinha et Désiré Doué sont eux, convoqués.

Le groupe du PSG face à Arsenal

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