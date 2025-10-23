Ligue des champions: le classement après la 3è journée

Le Paris Saint-Germain a pris seul les commandes du classement de la Ligue des champions après une victoire spectaculaire (7-2) face au Bayer Leverkusen, mardi soir au Parc des Princes.

Les champions d’Europe en titre poursuivent ainsi leur début de saison parfait, enchaînant un troisième succès en trois rencontres. Derrière le PSG, on retrouve d’autres clubs également auteurs d’un sans-faute : le Bayern Munich, l’Inter Milan, Arsenal et le Real Madrid complètent le top 6.

Les huit premières places, synonymes de qualification directe pour les huitièmes de finale, sont actuellement occupées par le Borussia Dortmund, Manchester City et Newcastle United. Un peu plus bas au classement, le FC Barcelone pointe à la neuvième place, devant Liverpool et Chelsea, respectivement dixième et onzième. En bas de tableau, l’Olympiacos, le Kairat Almaty, Benfica et l’Ajax Amsterdam ferment la marche.

Le classement général: