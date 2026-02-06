Ligue des champions CAF : programme de la 5e journée avec JS Kabylie–Al Ahly et Stade Malien–ES Tunis

La cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF 2025/26 s’annonce déterminante. À seulement deux rencontres de la fin, certains clubs peuvent déjà se rapprocher fortement des quarts de finale, tandis que d’autres voient leur avenir continental menacé.

Pyramids occupe la première place avec dix points et part avec un net avantage. Un succès lors de cette journée mettrait les Égyptiens très bien placés pour valider leur billet, voire l’assurer définitivement selon l’issue des autres rencontres. RS Berkane, qui suit avec sept unités, détient encore son destin en main : une victoire la propulserait presque au rendez-vous suivant, alors qu’un mauvais résultat rouvrirait la lutte.

Power Dynamos, qui totalise quatre points, est toujours mathématiquement en lice mais n’a plus de marge d’erreur. Une défaite compliquerait fortement ses perspectives. Rivers United, réduit à un seul point, est quasiment acculé et doit impérativement engranger les trois points pour garder un espoir ténu. En clair, Pyramids peut conforter son avance, Berkane doit stabiliser sa place face à une menace réelle.

Enjeux des autres groupes et calendrier

Dans le groupe B, Al Ahly pointe en tête avec huit points mais ne peut pas encore se permettre la moindre négligence s’il veut sécuriser sa qualification rapidement. AS FAR et Young Africans, tous deux à cinq points, se tiennent au coude-à-coude pour la deuxième place : leurs résultats directs et ceux de la cinquième journée seront cruciaux. JS Kabylie, avec seulement deux unités, voit sa marge se réduire ; un nouvel échec compromettrait sérieusement ses chances.

Le groupe C reste serré : Al Hilal mène avec huit points et peut faire un pas important vers les quarts en cas de victoire. Sundowns, à cinq points, représente une menace capable de combler l’écart, tandis que MC Alger et Saint-Éloi Lupopo (quatre points chacun) restent en course et ne peuvent se permettre d’erreurs.

Enfin, le groupe D offre encore des possibilités ouvertes. Le Stade Malien, qui compte huit points, a l’occasion de se rapprocher d’une qualification historique en cas de succès. L’Espérance de Tunis (six points) et Petro de Luanda (cinq) gardent l’expérience nécessaire pour inverser la tendance si besoin. Simba, avec un seul point, est quasiment éliminé et doit gagner pour prolonger l’espoir.

Programme complet de la 5e journée (heures en GMT) :

Vendredi 06 février 2026 — 19h00 : MC Alger – Al-Hilal

Samedi 07 février 2026 — 13h00 : Power Dynamos – RS Berkane / 16h00 : Petro de Luanda – Simba / 19h00 : AS FAR – Young Africans / 19h00 : JS Kabylie – Al Ahly

Dimanche 08 février 2026 — 13h00 : Saint-Éloi Lupopo – Sundowns / 16h00 : Stade Malien – Espérance / 16h00 : Rivers United – Pyramids