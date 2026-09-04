Maroc : la SFI prépare une garantie de 13,5 millions de dollars avec Crédit du Maroc

La branche du Groupe Banque mondiale pour le secteur privé s'apprête à soutenir les PME agricoles marocaines à travers une garantie financière accordée au Crédit du Maroc.

La Société financière internationale (SFI), branche opérationnelle du Groupe de la Banque mondiale dédiée au développement du secteur privé, prépare l’octroi d’une garantie financière de 13,5 millions de dollars destinée au Royaume du Maroc. Ce nouvel engagement financier multilatéral a pour objet de fluidifier l’allocation des prêts bancaires et d’absorber une partie des risques de crédit supportés par les institutions financières locales.

Pour concrétiser ce projet d’envergure, l’institution internationale a conclu un partenariat avec le Crédit du Maroc (CDM), actuellement classé septième groupe bancaire privé du pays. Le réseau d’agences et l’expertise sectorielle de cette banque marocaine permettront d’acheminer directement les instruments de financement garantis auprès des structures entrepreneuriales disséminées dans les différentes régions du royaume.

Le mécanisme vise explicitement à lever les contraintes majeures et persistantes de financement qui pèsent sur les petites et moyennes entreprises (PME) du tissu agricole marocain. En allégeant les conditions d’octroi de crédits et les exigences de garanties matérielles, le dispositif entend débloquer les investissements nécessaires à la modernisation des exploitations et des unités de transformation.

À travers cet accompagnement ciblé, la SFI anticipe des retombées positives substantielles sur la compétitivité opérationnelle et la résilience économique des chaînes de valeur agricoles au Maroc et sur l’ensemble du continent africain. Le renforcement de ces circuits de production constitue un levier pour stabiliser les approvisionnements agroalimentaires et consolider les capacités commerciales régionales.

Appui soutenu au secteur privé marocain

Ce soutien structurant s’inscrit dans la poursuite des interventions régulières de la SFI menées aux côtés des acteurs bancaires locaux afin de combler le déficit de financement qui pénalise traditionnellement les entreprises privées marocaines. L’opération réaffirme la politique d’accompagnement de la Banque mondiale en faveur du renforcement des liquidités distribuées par les institutions de crédit au tissu productif local.