Ligue 1 J22 : l’AS Monaco bat le FC Nantes

L’AS Monaco, en quête de précieux points pour rester en lice pour l’Europe, a largement dominé la première période. Après avoir mis la pression sur le but de Lopes, les Monégasques ont fait basculer la rencontre grâce à Adingra, auteur d’un doublé (25e, 28e), puis à Zakaria qui a inscrit le troisième but peu après (30e).

Avant la pause, Nantes a toutefois réduit l’écart : sur un centre de Machado, Centonze a trouvé la cible dans le temps additionnel (45e+3), ramenant son équipe à 3-1. La seconde mi-temps a vu les Canaris monopoliser le ballon sans parvenir à se créer d’occasions franches, si ce n’est une tentative de Tabibou qui est passée au-dessus à la 90e+4. Dans les ultimes instants, bien lancé par Biereth, Fati s’est heurté à Lopes et n’a pas trouvé le cadre (90e+5).

La rencontre a également été marquée par l’expulsion de Golovin. Le milieu russe a reçu un premier avertissement pour protestations (66e), puis a applaudi ironiquement l’arbitre Eric Wattelier, geste sanctionné par un second carton jaune et donc un renvoi prématuré du terrain (68e).

Remplacements et impact au classement

Sur le plan des changements, Nantes a opéré un triple remplacement à la 67e minute : Kaba, Coquelin et Cabella ont cédé leur place à Lepenant, Sissoko et Ganago. Côté monégasque, Zakaria, Vanderson et Balogun ont été remplacés par Teze, Diatta et Biereth à la 76e. Grâce à ce succès, Monaco gagne trois positions au classement et n’est plus qu’à deux points des places européennes, un signal encourageant avant la réception du PSG mardi en barrage aller de la Ligue des Champions. Nantes reste avant-dernier, avec un petit point d’avance sur Metz et le même total que l’AJ Auxerre, qui occupe la place de barragiste ; les deux équipes s’affrontent dimanche à 17h15.