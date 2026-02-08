Ligue 1 J21 PSG-OM : première occasion pour Marseille (1-0)

À la 15e minute, une action côté droit a pris forme et a failli faire trembler les filets. L’ailier a centré avec précision dans la surface, où Gouiri, bien placé au premier poteau, a touché le cuir pour le diriger vers le but.

Le gardien adverse, Safonov, n’a pas laissé passer l’opportunité : il s’est jeté et a repoussé la tentative, évitant ainsi l’ouverture du score. Sa réaction a coupé net l’élan offensif et empêché le ballon de franchir la ligne.

Il s’agissait de la première situation réellement dangereuse créée par Marseille dans ce début de rencontre. Ce mouvement collectif, ponctué d’un centre millimétré et d’une finition contrée, montre l’intention de l’équipe de se projeter rapidement vers l’avant et de mettre la défense adverse sous pression.