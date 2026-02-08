Ligue 1 J21 : PSG 4-0 OM, Kvaratskhelia marque le 4e

À la 66e minute, sur une passe millimétrée de Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia a porté l’écart encore plus haut. Placé au second poteau, l’ailier géorgien n’a pas hésité et a enchaîné d’une reprise de volée qui a terminé sa course au fond des filets (4-0, 66e).

La tentative ne laissait guère de chances au portier adverse : frappée sans contrôle, elle a surpris la défense marseillaise par sa rapidité et sa précision. Le geste, exécuté en une fraction de seconde, témoigne d’une belle technique et d’une lecture parfaite du centre de Dembélé.

Ce but accentue la domination affichée jusque-là et met l’équipe visiteuse dans une situation délicate. En quelques enchaînements, les Parisiens ont su faire basculer la rencontre en leur faveur, profitant des espaces laissés par l’adversaire.

Faits marquants

Au-delà du score, l’action illustre la complicité croissante entre les créateurs du collectif parisien : courses coordonnées, passes longues et centres précis ont permis de créer cet instant décisif. Pour Kvaratskhelia, cette réalisation confirme son influence offensive, tandis que Dembélé reste un passeur clef capable de déstabiliser les lignes défensives par sa qualité de centre et son sens du timing.