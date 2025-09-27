PAR PAYS
Liga: le Real Madrid balayé par l’Atlético dans un derby de folie

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
Kylian Mbappé@Getty images
Malgré un but de Kylian Mbappé et Arda Guler, le Real Madrid s’est lourdement incliné face à l’Atlético (2-5) ce samedi en Liga. Une défaite qui pourrait faire les affaires du Barça, qui reçoit la Real Sociedad demain soir.

