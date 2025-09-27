Asie SportAfrique-SportAutres SportsBénin – SportE-SportsMonde – SportActusEurope SportFootballLiga: le Real Madrid balayé par l’Atlético dans un derby de folieFootballPar Romaric Déguénon27 septembre 2025 à 17:44Moins de 1 min.de temps de lectureAccueil image/svg+xml Sport image/svg+xml Football image/svg+xml Liga: le Real Madrid balayé par l'Atlético dans un derby de folie Kylian Mbappé@Getty images-Publicité-. .Malgré un but de Kylian Mbappé et Arda Guler, le Real Madrid s’est lourdement incliné face à l’Atlético (2-5) ce samedi en Liga. Une défaite qui pourrait faire les affaires du Barça, qui reçoit la Real Sociedad demain soir.-Publicité- PartagerFacebookTwitterWhatsAppTelegramE-mailImprimer LAISSER UN COMMENTAIRE Annuler la réponseCommenter :S'il vous plaît entrez votre commentaire! Nom :*S'il vous plaît entrez votre nom ici Email :*Vous avez entré une adresse email incorrecte!Veuillez entrer votre adresse email ici Enregistrer mon nom, email et site web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai. Captcha verification failed!Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait! EN CONTINUBéninCoupe CAF: Royal Leopards 5-0 Young African, Coton FC 4-1 BMW, tous les résultats du vendrediEuropeBayern Munich: Harry Kane détrône Ronaldo et HaalandNigeriaAmical: un choc Nigeria – Colombie en novembreGuinéeMondial 2026 (Q): avec Guirassy, la liste de la Guinée face au MozambiqueEuropeInter Miami: Sergio Busquets annonce sa retraite sportiveBéninCoupe CAF: Coton FC vs Black Man Warrior, Royal Leopards vs Young African, le programme de ce vendrediMondeRooney encense la mentalité hors norme de Cristiano RonaldoBurkina FasoTournoi UFOA B U17 2025: le Nigeria prévient déjà le Burkina FasoMondeMMA: McGregor prêt à revenir pour un combat historique… à la Maison BlancheCamerounMondial féminin U17: Maroc-Brésil, Côte d’Ivoire-Espagne, le tirage au sort completVOIR TOUS LES FLASHS