Liga – Barcelone en bon état d’esprit avant le match contre Majorque

Le FC Barcelone se déplace à Majorque ce samedi à 15h15 GMT pour la 23e journée de Liga. À la veille de la rencontre, l’entraîneur Hansi Flick s’est présenté en conférence de presse pour évoquer les principaux enjeux de ce déplacement insulaire.

Le technicien allemand a souligné sa confiance dans l’état d’esprit du groupe et s’est montré satisfait de la manière dont l’équipe joue ces dernières semaines. Il a notamment mis en garde contre la menace représentée par Muriqi, dont le travail sur le front de l’attaque nécessite une attention particulière. L’objectif reste d’engranger les trois points face aux hommes de l’île.

Flick a aussi confirmé que Ferran Torres serait disponible pour la confrontation : après avoir réussi ses derniers contrôles, l’attaquant a repris l’entraînement avec ses coéquipiers et apparaît apte pour le match. Les supporters blaugrana espèrent le voir sur la pelouse dès samedi.

Un rôle humain au vestiaire

Le coach a expliqué jouer un rôle plus humain qu’autoritaire au sein du groupe, allant jusqu’à plaisanter sur son côté « grand-père » dans les interactions avec les joueurs. Pour lui, une atmosphère saine au club favorise la motivation et pousse chacun à se dépasser. Il a également salué le travail de la Masia et se réjouit des profils recrutés récemment, estimant que la formation et les nouvelles arrivées apportent de la valeur à l’effectif.