Libye : trois suspects identifiés dans l’assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi

Le Parquet libyen a annoncé, jeudi soir 5 mars, avoir identifié trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi, survenu début février. L’autorité judiciaire n’a toutefois pas précisé l’identité ni la nationalité des individus incriminés.

Selon le communiqué publié sur la page Facebook du Parquet, les investigations ont permis de reconstituer plusieurs éléments clés : le lieu où les suspects se seraient rencontrés, le moment où ils se sont rendus sur le site du crime et l’instant où l’acte a été commis. Le texte ajoute que des mandats d’arrêt contre ces trois personnes ont été ordonnés.

Les enquêteurs ont également établi que Saïf al-Islam Kadhafi avait été atteint de plusieurs balles à son domicile, précise le même document officiel.

La victime, fils de l’ex-dirigeant Mouammar Kadhafi, a été tuée le 3 février à Zenten, dans l’ouest de la Libye. Son avocat français avait, pour sa part, déclaré à l’AFP que l’assassinat avait été perpétré par un commando composé de quatre individus.

Les points encore en suspens

Plusieurs questions demeurent sans réponse publique : le Parquet n’a pas fourni de détails sur l’identité des suspects ni expliqué la divergence apparente entre le nombre de personnes évoqué par l’avocat et les trois individus désormais désignés par les autorités.

Le dossier reste en cours d’instruction, et les autorités ont fait savoir qu’elles poursuivent les démarches nécessaires pour appréhender les personnes visées par les ordres d’arrestation et faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet assassinat.