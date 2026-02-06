Libye : Saïf al-Islam Kadhafi inhumé à Bani Walid en présence de milliers de partisans

Mardi 3 février, Saïf al-Islam Kadhafi a été tué à Zintan. Il était le fils de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi et se présentait comme candidat à la présidence de la Libye.

La mise en terre de Saïf al-Islam Kadhafi a eu lieu vendredi après-midi à Bani Walid.

Bani Walid se situe dans l’Ouest libyen, à environ 170 kilomètres au sud de Tripoli. La ville est reconnue comme le fief de la tribu Werfalla, qui est restée fidèle au colonel Kadhafi.

Depuis la veille des funérailles, une importante affluence de personnes a commencé à converger vers Bani Walid. Les cérémonies funéraires ont réuni des milliers de participants. La tenue des obsèques s’est déroulée sous une surveillance sécuritaire renforcée.