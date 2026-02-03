Libye : plusieurs positions militaires du camp Haftar attaquées dans le sud

Le 31 janvier, dans le sud de la Libye près de la frontière avec le Niger, un groupe armé a lancé une attaque visant plusieurs positions de l’Armée nationale libyenne (ANL).

L’ANL est l’armée dirigée par le maréchal Khalifa Haftar et les sites touchés se trouvaient en zone frontalière avec le Niger.

Plusieurs experts considèrent cet épisode comme une évolution inhabituelle et estiment qu’il pourrait être lié à l’attaque de l’aéroport de Niamey, au Niger, survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier, ainsi qu’au dossier soudanais.