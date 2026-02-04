Libye : ouverture d’une enquête sur la mort de Saïf al-Islam Kadhafi à Zintan

En Libye, des éléments nouveaux ont été rendus publics au sujet de l’assassinat survenu mardi 3 février à Zintan de Saïf al-Islam Kadhafi, identifié comme le fils cadet de l’ancien dirigeant Mouammar Kadhafi.

Le parquet de Tripoli a fait savoir, dans la nuit entre mardi et mercredi, qu’il venait d’ouvrir une enquête portant sur les circonstances de ce décès.

Alors que se multiplient les interrogations et les mises en cause quant aux responsables de cet acte, le bref communiqué publié par le bureau du procureur reste parcimonieux en informations.

Ouverture de l’information judiciaire

Selon l’annonce officielle, l’initiative judiciaire a été lancée tard dans la nuit suivant l’événement, sans que le parquet n’apporte davantage de précisions sur le déroulé des faits ni sur l’état des investigations en cours.

Le message émis par le parquet se concentre sur la confirmation de l’ouverture d’une procédure, sans communiquer d’éléments supplémentaires concernant les auteurs présumés, les témoins ou les pièces recueillies.

Dans le même temps, des voix et des documents non détaillés font état d’accusations et d’interrogations concernant l’attribution des responsabilités, mais le communiqué officiel ne reprend pas ces éléments et n’en établit ni la véracité ni l’origine.