Libye : les forces du maréchal Haftar libèrent 22 soldats de l’ANL au Niger

L’Armée nationale libyenne (ANL), sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar — qui exerce une mainmise sur l’Est et le Sud du pays — a fait savoir, jeudi 26 février, qu’elle avait lancé une opération contre un groupe armé présent au Niger, à proximité immédiate de la frontière libyenne.

Selon l’annonce diffusée par l’ANL, cette intervention visait à reprendre la liberté de vingt-deux de ses soldats, enlevés par ce même groupe le 31 janvier 2026 et détenus depuis lors hors du territoire libyen.

Les autorités militaires ont déclaré avoir mené une action offensive qui a permis la libération des militaires. Le communiqué ne donne pas, pour l’heure, davantage de précisions sur le déroulement détaillé de l’opération ni sur d’éventuelles pertes humaines.

Cette opération transfrontalière intervient dans un contexte déjà tendu le long de la frontière libyenne et suscite des interrogations quant aux répercussions diplomatiques et sécuritaires dans la région.

Les éléments connus

Les seuls éléments confirmés par l’ANL sont la date de l’enlèvement — le 31 janvier 2026 —, le nombre de soldats libérés (22) et le lieu approximatif de l’intervention : le territoire nigérien bordant la Libye. Aucune identification publique du groupe armé visé n’a été fournie dans le bref communiqué.

Les autorités libyennes ou nigériennes n’ayant pas, dans le message initial, fourni de compte rendu exhaustif, des informations complémentaires sont attendues pour préciser les circonstances exactes de l’opération et ses suites immédiates.