Libreville: un passager béninois interpellé avec des objets rituels interdits

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Société
Les services de la Brigade Touristique de Surveillance et de la Douane gabonaise ont annoncé l’interpellation, dans la nuit du samedi 20 septembre, d’un passager béninois à l’aéroport international Léon-Mba.

Selon les communiqués officiels et les médias locaux, la découverte a été faite lors d’un contrôle de routine mené à l’arrivée d’un vol exploité par la compagnie Camair-Co. Les agents auraient mis la main sur un lot conséquent d’objets ésotériques soigneusement emballés, dont la nature a motivé leur saisie immédiate.

Identifié comme Dominique Hounye Houngbonon, le voyageur en provenance de Cotonou transportait dans ses bagages plusieurs sacs contenant des fétiches et objets rituels prohibés à l’entrée sur le territoire gabonais.

Des sources proches de l’opération indiquent que ce cas ne serait pas isolé. D’autres passagers en provenance du Bénin auraient également été interpellés au cours des mêmes contrôles. Une partie des objets saisis aurait déjà été incinérée par les autorités, invoquant des raisons sanitaires, réglementaires et de préservation de l’ordre public.

Des images diffusées sur les canaux officiels de la Douane et reprises dans la presse locale montrent notamment le passeport du suspect, ses effets personnels ainsi que les sacs confisqués.

Pour l’heure, les services de police et de douane n’ont pas communiqué sur les suites judiciaires réservées aux personnes interpellées. Les observateurs estiment toutefois que cette affaire pourrait entraîner un renforcement temporaire des contrôles douaniers sur les liaisons aériennes entre Cotonou et Libreville.

