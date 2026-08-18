Burkina Faso : le pays se tourne vers le Nigeria pour accéder à la connectivité internationale

Le Burkina Faso envisage de s’appuyer sur le Nigeria pour améliorer son accès à la connectivité Internet internationale. L’initiative doit permettre au pays, enclavé et dépendant de liaisons terrestres, de diversifier ses routes d’accès aux câbles sous-marins et de réduire les risques liés à une infrastructure unique.

Les autorités burkinabè ont présenté ce projet dans un compte rendu publié dimanche 16 août. L’objectif est de renforcer les connexions du pays avec les infrastructures internationales disponibles au Nigeria, qui dispose d’un accès direct à plusieurs câbles sous-marins reliant l’Afrique de l’Ouest aux autres régions du monde.

Cette orientation répond à la vulnérabilité particulière du Burkina Faso. En l’absence de façade maritime, le pays doit passer par les réseaux de ses voisins pour accéder aux infrastructures internationales de télécommunications. La multiplication des itinéraires pourrait ainsi améliorer la continuité du service en cas de panne, de saturation ou d’incident sur une liaison existante.

La démarche s’inscrit dans un contexte d’accélération des usages numériques en Afrique. Le développement des services financiers, de l’administration en ligne, de l’enseignement à distance et des activités des entreprises accroît la demande en capacités Internet et en connexions plus stables.

Le projet présenté ne constitue toutefois pas encore, selon les informations disponibles, une mise en service effective d’une nouvelle liaison. Le compte rendu ne précise ni le montant de l’opération, ni le calendrier de réalisation, ni les infrastructures exactes qui seront mobilisées côté burkinabè et nigérian.

En diversifiant ses voies d’accès aux câbles sous-marins, le Burkina Faso cherche à réduire sa dépendance à l’égard de ses routes de transit actuelles. La concrétisation de cette initiative dépendra désormais des modalités techniques, financières et institutionnelles de la coopération avec le Nigeria.