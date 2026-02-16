Liban : Quatre morts après des frappes israéliennes près de la frontière syrienne

Quatre personnes ont trouvé la mort dans l’est du Liban, à proximité de la frontière syrienne, lors d’une opération aérienne attribuée à Israël, a indiqué dimanche 15 février l’agence de presse officielle libanaise ANI.

Raids israéliens au sud du Liban
Selon le récit publié par ANI, un drone attribué aux forces israéliennes a frappé un véhicule situé sur la ligne de démarcation entre le Liban et la Syrie, entraînant ces victimes.

Dans un communiqué séparé, l’armée israélienne a affirmé avoir visé des membres du groupe palestinien Jihad islamique dans la région de Majdal Anjar, évoquant une opération contre des « terroristes » opérant dans cette zone.

La localité de Majdal Anjar, dans la Békaa orientale, se trouve à quelques kilomètres de la frontière syrienne et a déjà été au cœur d’incidents transfrontaliers. Les informations diffusées restent pour l’instant limitées et les autorités locales n’ont pas encore publié de bilan ou de précisions supplémentaires sur l’identité des personnes tuées.

