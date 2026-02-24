Liban : Israël accusé par l’armée libanaise d’avoir visé une position dans le sud

L’armée libanaise a dénoncé, mardi, une attaque provenant d’Israël visant le pourtour d’une installation militaire qu’elle était en train d’établir au sud du Liban, à proximité de la frontière. L’incident s’est produit dans la zone de Marjeyoun, selon le communiqué diffusé par les forces armées.

Dans son message officiel, l’institution a fait état de tirs en provenance du territoire israélien ayant atteint le périmètre d’un nouveau poste de contrôle que des soldats étaient en train d’ériger dans la région. L’attaque a donc visé l’infrastructure en cours d’installation, précise le texte.

Face à cette agression, la hiérarchie militaire libanaise affirme avoir pris des mesures immédiates : ordre a été donné de consolider la position touchée afin d’assurer sa défense. Parallèlement, les autorités militaires ont indiqué vouloir répondre aux points d’où provenaient les tirs.

Le communiqué ne fournit pas d’autre détail sur l’étendue des dégâts ni sur d’éventuelles victimes, ni sur la nature exacte des ripostes envisagées. L’événement s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes le long de la frontière sud.

Réactions opérationnelles et enjeux locaux

Sur le plan opérationnel, l’armée s’est montrée résolue à protéger la nouvelle emprise et à neutraliser les sources de tirs identifiées. Le renforcement du poste visé devrait permettre de sécuriser la zone et d’empêcher de nouvelles incursions contre cette position récemment installée.

Sur le plan politique et sécuritaire, de tels échanges alimentent l’inquiétude dans les communautés frontalières et risquent d’accroître la pression sur les autorités locales et internationales pour éviter une escalade. Les développements à Marjeyoun seront suivis de près par les autorités libanaises et par les observateurs de la région.