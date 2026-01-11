Accueil En Brève Liban : frappes israéliennes dans le sud après appel à évacuer

Liban : frappes israéliennes dans le sud après appel à évacuer

Le dimanche 11 janvier, l’armée israélienne a bombardé un secteur du sud du Liban qu’elle avait auparavant sommé d’évacuer, affirmant viser le Hezbollah, après une série de frappes dans la région, a rapporté l’agence de presse libanaise Ani. Ces raids interviennent après l’annonce, le jeudi 8 janvier, par l’armée libanaise du désarmement du Hezbollah au sud du Litani, à quelque 30 km de la frontière israélienne, mesure mise en œuvre conformément à l’accord de cessez-le-feu de novembre 2024 entre Israël et le mouvement libanais. Ani a précisé que des avions de combat avaient mené plus d’une dizaine de raids sur la localité de Kafr Hata, au nord du fleuve Litani, provoquant d’importants dégâts matériels.