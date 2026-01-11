Liban : frappes israéliennes dans le sud après appel à évacuer
Le dimanche 11 janvier, l’armée israélienne a bombardé un secteur du sud du Liban qu’elle avait auparavant sommé d’évacuer, affirmant viser le Hezbollah, après une série de frappes dans la région, a rapporté l’agence de presse libanaise Ani. Ces raids interviennent après l’annonce, le jeudi 8 janvier, par l’armée libanaise du désarmement du Hezbollah au sud du Litani, à quelque 30 km de la frontière israélienne, mesure mise en œuvre conformément à l’accord de cessez-le-feu de novembre 2024 entre Israël et le mouvement libanais. Ani a précisé que des avions de combat avaient mené plus d’une dizaine de raids sur la localité de Kafr Hata, au nord du fleuve Litani, provoquant d’importants dégâts matériels.
1 min de lecture
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires