Liban: deux tués lors de frappes israéliennes dans le sud

En Brève

Deux personnes ont été tuées mardi dans des frappes israéliennes au sud du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé, malgré le cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l’Iran. Dans un communiqué, le ministère précise qu’une frappe de drone visant une pelleteuse à Yater a fait un mort, tandis qu’une autre attaque aérienne à Deir Ames a tué une personne et en a blessé une autre. L’armée israélienne n’a pas immédiatement commenté ces informations.

