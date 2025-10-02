Liban: deux morts après une frappe israélienne dans le sud

En Brève

Jeudi 2 octobre, deux personnes ont été tuées dans une frappe attribuée à Israël dans le sud du Liban, a indiqué le ministère de la Santé libanais, précisant que l’attaque, survenue sur la route Jarmak-Khardali, a également fait un blessé selon un bilan préliminaire cité par l’AFP. La frappe, située à quelque 10 km de la frontière avec Israël, intervient alors que l’armée israélienne mène régulièrement des raids dans le sud libanais en affirmant cibler le Hezbollah pro-iranien malgré un cessez-le-feu. Un jour plus tôt, les Nations unies avaient annoncé avoir confirmé la mort de 103 civils au Liban depuis l’entrée en vigueur de la trêve entre Israël et le Hezbollah en novembre 2024 et avaient appelé à un arrêt immédiat des hostilités.